حجز سائق تاكسي 24 ساعة لاتهامه بـ"خدش الحياء" في مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، حجز سائق تاكسي 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة القيام بفعل خادش للحياء.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام سائق تاكسي أجرة بعمل أفعال خادشة للحياء لسيدة تقود سيارتها عقب قيامها بالاصطدام به دون قصد والاعتذار له وقيامه بالتعدي عليها بألفاظ خارجة بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد قائد السيارة المشار إليها تبين أنه سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار اليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.