الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز سائق تاكسي 24 ساعة لاتهامه بـ"خدش الحياء" في مدينة نصر

حجز
حجز

قررت نيابة مدينة نصر، حجز سائق تاكسي 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة القيام بفعل خادش للحياء.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام سائق تاكسي أجرة بعمل أفعال خادشة للحياء لسيدة تقود سيارتها عقب قيامها بالاصطدام به دون قصد والاعتذار له وقيامه بالتعدي عليها بألفاظ خارجة بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة. 

وبالفحص أمكن تحديد قائد السيارة المشار إليها تبين أنه سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار اليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأكثر قراءة

نتائج انتخابات تركيا 2023| مفاجآت في الرئاسة والبرلمان تعيد رسم التحالفات

تقرير أمريكي: نيتفليكس أخطأت في حق مصر وتاريخها لخدمة أهداف سياسية

الذهب يواصل السقوط.. وعيار 21 بـ2275 جنيهًا للجرام

هل يتولى موسيمانى القيادة الفنية للزمالك بداية من الموسم المقبل؟

"تربية الإسكندرية" تُعلن محو أمية 13 ألف مواطن منذ إنشاء المركز بالجامعة

ضبط المتهمين بسرقة "توك توك" وإصابة صاحبه بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي