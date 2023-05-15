"دبحها وخد الدهب".. ننشر اعترافات قاتل عجوز الهرم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية التفاصيل الكاملة لمقتل عجوز داخل شقتها بالهرم، حيث تبين أن جارها العاطل وراء ارتكاب الجريمة طمعًا في مصوغاتها الذهبية حيث تسلل الى شقتها ونحر عنقها وجرّدها من مشغولاتها الذهبية وفر هاربًا.

وأمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم 4 أيام وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

واصطحبت قوة أمنية بمديرية أمن الجيزة، المتهم بقتل عجوز الهرم، لتمثيل الجريمة بمسرح الحادث وشرح المتهم كيفية إنهاء حياة المجني عليها طعنا بسلاح أبيض، وأوضح كيفية تسلله لشقتها، وطعنها بسلاح أبيض، ثم الاستيلاء على مصوغاتها الذهبية.

واعترف المتهم بتفاصيل ارتكابه الجريمة عقب القبض عليه، وذكر أنه قرر سرقة المجني عليها، لعلمه أنها تقيم بمفردها فتسلل لشقتها في محاولة لسرقتها وعقب اكتشاف أمره حاولت مقاومته، ما دفعه للاعتداء عليها بسلاح أبيض واستولى على مصوغاتها الذهبية قائلاً: "محتاج فلوس والذهب غالي وهى معاها ذهب كتير لمع في عيني وطمعت فيه".

وأرشد المتهم عن المسروقات وعن سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بمقتل سيدة عجوز داخل شقتها بالهرم وعلى الفور انتقل فريق من مباحث قسم الهرم برئاسة المقدم أحمد عصام رئيس المباحث إلى محل الواقعة للوقوف على ملابساتها.

بالفحص تبين وجود جثة سيدة مسنة بشقتها بها جرح قطعي بالرقبة، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم جارها تمكن من دخول الشقة بمعرفة المجني عليها عندما طرق الباب وفتحت له؛ حيث يقطن بجوارها في العمارة السكنية التي تقطن بها، وقام بالتعدي عليها بسلاح أبيض بقتلها بجرح قطعي بمنطقة الرقبة وسرقة مصوغاتها الذهبية وفر هاربًا.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة والمصوغات الذهبية المسروقة.