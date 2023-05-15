الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يهنئ الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات الفنية والثقافية على مستوى الجمهورية

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

هنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط طلاب مدارس أسيوط الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات الثقافية والفنية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية مشيدًا بمستوى الطلاب وتميزهم وذلك في إطار دعم ورعاية المتفوقين والمتميزين في كافة المجالات وتكريمهم لحثهم على الجد والاجتهاد.


حيث وجه المحافظ التهنئة لكل من عبد العزيز حسن زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وطلاب مدرسة الشهيد فرغلي سعد الابتدائية بإدارة منفلوط التعليمية لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية وطلاب مدرسة علي مبارك الاعدادية بنات بإدارة ديروط لحصولهم على المركز الأول وفوز مدرسة المهندس عيد الاعدادية بنات بإدارة أبنوب بالمركز الرابع وذلك في مسابقة الإذاعة المدرسية للعام الدراسي 2022/2023 على مستوى الجمهورية.


كما حصل طلاب مدرسة كردوس الإعدادية المشتركة بإدارة صدفا التعليمية على المركز الثاني في مسابقة دوري المكاتب التنفيذية على مستوى الجمهورية وحصل الطالب محمد سالم فتحي مدرسة فتحي أمين طنطاوي الرسمية للغات بالمركز الأول على مستوى الجمهورية وتصعيده للمركز الدولي كما فازت أيضا إدارة أسيوط بالمركز الأول جمهوري للمرحلة الثانوية للنشاط الموسيقى والمركز الثاني جمهورى في مسابقة آلات النفخ وفازت إدارة الفتح مدرسة طلائع المستقبل الخاصة لغات بأسيوط الجديدة بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة جماعة أصدقاء بيت العائلة النموذجية للمرحلة الاعدادية كما فازت مدرسة مصطفى يونس الثانوية بنات بإدارة أبوتيج التعليمية بالمركز الأول في مسابقة مرشدات متقدمة للمرحلة الثانوية.


وأعلن محافظ أسيوط تقديم الدعم الكامل للمتفوقين والمتميزين في كافة الانشطة والمسابقات من أبناء المحافظة في مختلف المراحل الدراسية والشهادات فضلاً عن دعمه الكامل لتطوير العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين معربًا عن سعادته لتميز أبناء المحافظة في كافة المجالات وحصد أبنائها المراكز الأولى في مختلف المسابقات كما قدم المحافظ التهنئة لمديرى عموم الإدارات التعليمية ومديرى المدارس الفائزة وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتميز.

التربية والتعليم الخدمات المقدمة الرسمية للغات الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المسابقات الفنية المكاتب التنفيذية على مستوى الجمهورية محافظ أسيوط مسابقة دوري المكاتب التنفيذية

الأكثر قراءة

نتائج انتخابات تركيا 2023| مفاجآت في الرئاسة والبرلمان تعيد رسم التحالفات

تقرير أمريكي: نيتفليكس أخطأت في حق مصر وتاريخها لخدمة أهداف سياسية

الذهب يواصل السقوط.. وعيار 21 بـ2275 جنيهًا للجرام

هل يتولى موسيمانى القيادة الفنية للزمالك بداية من الموسم المقبل؟

"تربية الإسكندرية" تُعلن محو أمية 13 ألف مواطن منذ إنشاء المركز بالجامعة

ضبط المتهمين بسرقة "توك توك" وإصابة صاحبه بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي