محافظ أسيوط يهنئ الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات الفنية والثقافية على مستوى الجمهورية

هنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط طلاب مدارس أسيوط الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات الثقافية والفنية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية مشيدًا بمستوى الطلاب وتميزهم وذلك في إطار دعم ورعاية المتفوقين والمتميزين في كافة المجالات وتكريمهم لحثهم على الجد والاجتهاد.



حيث وجه المحافظ التهنئة لكل من عبد العزيز حسن زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وطلاب مدرسة الشهيد فرغلي سعد الابتدائية بإدارة منفلوط التعليمية لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية وطلاب مدرسة علي مبارك الاعدادية بنات بإدارة ديروط لحصولهم على المركز الأول وفوز مدرسة المهندس عيد الاعدادية بنات بإدارة أبنوب بالمركز الرابع وذلك في مسابقة الإذاعة المدرسية للعام الدراسي 2022/2023 على مستوى الجمهورية.



كما حصل طلاب مدرسة كردوس الإعدادية المشتركة بإدارة صدفا التعليمية على المركز الثاني في مسابقة دوري المكاتب التنفيذية على مستوى الجمهورية وحصل الطالب محمد سالم فتحي مدرسة فتحي أمين طنطاوي الرسمية للغات بالمركز الأول على مستوى الجمهورية وتصعيده للمركز الدولي كما فازت أيضا إدارة أسيوط بالمركز الأول جمهوري للمرحلة الثانوية للنشاط الموسيقى والمركز الثاني جمهورى في مسابقة آلات النفخ وفازت إدارة الفتح مدرسة طلائع المستقبل الخاصة لغات بأسيوط الجديدة بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة جماعة أصدقاء بيت العائلة النموذجية للمرحلة الاعدادية كما فازت مدرسة مصطفى يونس الثانوية بنات بإدارة أبوتيج التعليمية بالمركز الأول في مسابقة مرشدات متقدمة للمرحلة الثانوية.



وأعلن محافظ أسيوط تقديم الدعم الكامل للمتفوقين والمتميزين في كافة الانشطة والمسابقات من أبناء المحافظة في مختلف المراحل الدراسية والشهادات فضلاً عن دعمه الكامل لتطوير العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين معربًا عن سعادته لتميز أبناء المحافظة في كافة المجالات وحصد أبنائها المراكز الأولى في مختلف المسابقات كما قدم المحافظ التهنئة لمديرى عموم الإدارات التعليمية ومديرى المدارس الفائزة وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتميز.