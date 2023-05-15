الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 12 مخالفة لمحلات تجارية ومخابز بلدية فى السباعية بأسوان

الحملة
الحملة

نظمت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بمحافظة أسوان، بقيادة محمود عليان، حملة مسائية مكبرة على المحلات التجارية والسوبر ماركت والمطاعم بالتنسيق مع إدارة تموين السباعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتشديد الرقابة التموينية، وتكثيف الحملات المكبرة سواء فى الفترة الصباحية أو المسائية للحفاظ على السلع المدعمة من الدولة، ومحاسبة المتلاعبين فيها. 

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 8 محاضر لمخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، كما سبق ذلك تنظيم حملة فى الفترة الصباحية استهدفت المرور على المخابز البلدية، والتأكيد على المواصفات والأوزان وجودة رغيف الخبز المدعم للمواطن.

 وتم تحرير 4 محاضر لمخالفات متنوعة ما بين خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، والتصرف فى حصص الدقيق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. 

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IMG-20230515-WA0031
أسوان الحملات المكبرة المحلات التجارية المخابز البلدية المرور على المخابز مخالفات متنوعة مدينة السباعية الرقابة التموينية

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