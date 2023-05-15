29 مايو.. "صندوق الإنماء" ينظم "المؤتمر العربي للتعاون حول التغير المناخي" بالكويت

ينظم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المؤتمر العربي حول التغير المناخي يوم 29 مايو الجاري في دولة الكويت، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدول العربية لتسليط الضوء على آثار التغير المناخي في المنطقة العربية.



وقال الصندوق - في بيان اليوم الاثنين - إن المؤتمر الذي سيستمر ليومين يهدف إلى تعزيز ودعم الحوار العربي حول تغير المناخ وتعزيز التعاون بين الدول في مواجهة تداعياته السلبية إضافة إلى تعزيز الفهم المشترك بين مؤسسات التنمية الإقليمية حول دور الأدوات المالية وتمويل المشاريع الخضراء لمساعدة البلدان العربية لتحقيق أهدافها.



وأضاف أن المؤتمر يوفر أيضا فرصة للبدان والمؤسسات المشاركة لمناقشة الأوليات المشتركة وسبل تعبئة الموارد المالية لتمويل إجراءات والتدابير للتأقلم فضلا عن إتاحة الفرصة للمؤسسات العربية لدراسة إمكانية توسيع دورها في دعم التعاون العربي شاملا التغير المناخي.



ويسلط المؤتمر الضوء على آثار التغير المناخي في المنطقة العربية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد وتيرة الفيضانات المفاجأة والأعاصير والعواصف الرملية وتدهور الأراضي الزراعية حيث باتت تشكل تهديدا للأمن المائي والغذائي للدول العربية.



تجدر الإشارة إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والذي يتخذ من دولة الكويت مقرا له، مؤسسة مالية إقليمية عربية تنصب أغراضه في تمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة، وتقديم المعونات والخبرات الفنية وتتميز أنشطة الصندوق العربي بعدد من الجوانب الهامة التي تجعل منه نموذجاً للتعاون والتكامل الاقتصادي العربيين، وتجسيدا للعمل العربي المشترك المتميز.

