بيزنطيو مصر يحتفلون بذكرى باخوميوس الكبير وأخلّيوس رئيس أساقفة لارسّا

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى باخوميوس الكبير، وأخلّيوس رئيس أساقفة لارسّا الصانع العجائب، وولد القدّيس باخوميوس في الصعيد المصري حول سنة 292. انتحل الحياة الرهبانية وأضحى نجماً من نجومها في الشرق، إذ التفَّ حوله سبعة آلاف راهب في وادي النيل، وهو أول من وضع باللغة القبطية قانوناً نظّم فيه الحياة الرهبانية المشتركة. انتقل إلى الله سنة 346، أمّا القدّيس اخلّيوس عاش في القرن الخامس أو السادس.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: حين أتى الرّب يسوع إلى هذا العالم، وُلِد ككُلّ الناس، وُلِد في مدينة؛ وُلِد في مكانٍ مُميّز، وُلِد في وطنٍ له تاريخه، له مؤسِّسُه، له احتلالاته ولهذا الوطن صيت ذائع؛ وُلِد كرجُلٍ انتظره شعبٌ عظيمٌ. وما هو أوّل شيءٍ فعله كونه كان وريث العهود والآمال لهذا الشعب؟ قال ببساطة: أنا هو ابن الإنسان.

ربّما لم تتفاجؤوا، وربّما بدا لكم من الطبيعيّ أنّ الربّ يسوع المسيح آثر، في كلّ صفحة من الإنجيل، أن يُدعَى ابن الإنسان في الوقت الذي لم يُدعَى بابن الله إلاّ في مرّاتٍ قليلة هنا وهنالك! إنّ ذلك ليس بالأمر القليل.

قبل الرّب يسوع المسيح، كان يقال: أنا يوناني، أنا روماني، أو أنا يهودي. وحتّى في وقت الإضطهاد والإستجواب، كان الروماني يقول بفخرٍ: أنا مواطنٌ رومانيّ. فكلُّ شخصٍ كان يتباهى بوطنه وبمدينته. أمّا الربّ يسوع المسيح، فلمْ يُرد سوى لقب واحد وهو ابن الإنسان. من هنا، أعلَنَ حقبةً جديدةً، الحقبة التي فيها تبدأ البشريّة وحيث، بعد اسم الله، لن يكون أيّ شيء أكبر من اسم الإنسان. كلّ عمل من أعماله هو بصمة الرُّوح وكلّ كلامه وأعماله مُجتمعة تُكوّن الإنجيل، الذي هو القانون الجديد والعالمي.