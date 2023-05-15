الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"اللاتينية" في احتفالات اليوم: الكنيسة تنمو بفضل مساندة الرُّوح القدس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الاثنين السادس للفصح، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّ الكنيسة تنمو بفضل مساندة الرُّوح القدس. فهو أصل حياة هذه الكنيسة، وهو الذي يفسّر للمؤمنين المدلول العميق لتعليم الرّب يسوع وسرّه. وهو الذي اليوم، أسوة به في أوائل عهد الكنيسة، يعمل في كلّ مَن يقوم بالبشارة الإنجيليّة، إذا ما سلّم نفسه ليتملّكها هو يقودها، ويضع على فمه الألفاظ التي ما كان ليستطيع وحده أن يجدها، ويوفّر أيضًا الإعداد التمهيدي لنفس مَن ينصت، فيجعله متفتحًا مرحّبًا بالخبر السارّ وبالملكوت المُعلن.

إنّ الفنون المختلفة في نشاط البشارة مفيدة، ولكن أكثرها إتقانًا لا يمكن أن تحلّ محلّ عمل الرُّوح القدس الخفي الرقيق. ومهما توفّر من إتقان دقيق في إعداد وتحضير القائم بالبشارة فهذا لا يجدي نفعًا دون عمل قوّة الروح. وبدونه يكون الجدل أيّة كانت قوّة حجّته، عاجزًا عن التأثير في عقول الناس. ومن دونه، سرعان ما يتّضح أنّ البحوث الاجتماعية والنفسيّة، مهما بذل فيها من جهود، خاوية خالية من كلّ قيمة.

ونعيش في الكنيسة فترة ممتازة للرُّوح. ففي كلّ مكان يسعى الناس للتعرّف عليه تعرّفًا أفضل، حسبما يكشف عنه الكتاب. ويشعرون بالفرح إذ يضعون أنفسهم في محور نشاطه، ويلتئمون حوله، ويرغبون في التسليم بأنفسهم لقيادته. فإن كان لروح الله مكانة سامية في حياة الكنيسة كلّها إلاّ أنّه يعمل بالأكثر في شأن رسالة البشارة الإنجيليّة. وليس من قبيل المصادفة أن يكون الانطلاق الكبير للبشارة بالإنجيل، قد حدث في صبيحة العنصرة، بفضل حلول الرُّوح.

ونستطيع أن نقول أنّ الرُّوح القدس هو العامل الأساسي في البشارة الإنجيليّة: فهو الذي يدفع كلّ امرئ إلى إعلان الإنجيل، وهو الذي داخل قرارة الضمائر يدفع كلّ إنسان إلى قبول وإدراك "كلمة الخلاص". كذلك يُمكننا القول أيضًا إنّه هو حَدُّ البشارة وغايتها: هو وحده الذي يوقظ الخليقة الجديدة، والإنسانيّة الجديدة التي ينبغي أن تصل إليها البشارة، مع الوحدة في التنوّع، ممّا تصبو البشارة إلى تحقيقه في البيعة المسيحيّة. ومن خلال الروح يتغلغل الإنجيل في قلب العالم. لأنّه هو الذي يتيح تمييز علامات الأزمنة – علامات الله – التي يكشفها عمل البشارة ويستثمرها داخل التاريخ.

الأكثر قراءة

فلاشة وفويس وطبيبة نسا.. مفاجآت فى أزمة حسن شاكوش وزوجته

دولة تفى بوعودها.. «الدستور» تتابع تسليم وحدات العائدين لـ«مثلث ماسبيرو» بعد التطوير

صفقة الكيف.. ضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش بالإسكندرية

وزير التخطيط السابق يزور رحاب جامعة المنصورة الجديدة

"قولتله تعالى أجيبلك حلاوة".. ننشر اعترافات المتهم بهتك عرض وقتل طفل بدمياط

أبوليمون يشهد انطلاق وفد شباب المحافظة لزيارة المشروعات العملاقة بتوشكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي