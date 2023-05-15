الإثنين 15 مايو 2023
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"القاهرة الإخبارية": المرشح لانتخابات الرئاسة التركية سنان أوغان حصل على نسبة أصوات 5.25%

سنان أوغان
سنان أوغان

قال عمر أحمد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، إن نسبة الأصوات التي حصل عليها المرشح للانتخابات الرئاسية التركية سنان أوغان 5.25%، في الوقت الذي من المحتمل أن تذهب الانتخابات لجولة ثانية مع عدم حسم النتائج في الجولة الأولى، وأنها ستكون فاصلة في الإعادة وباتت ستحدد الفائز في هذه الانتخابات الصعبة.

 وأشار إلى أن المحللين السياسيين بدأوا في وضع الاستراتيجيات التي يمكن أن يفوز بها كل من المرشحين المتنافسين بالأصوات التي حصل عليها سنان أوغان، وهي نسبة ليست بالقليلة والتي وصل عددها إلى 2 مليون صوت، موضحًا أن معظم هذه الأصوات منسوبة للقوميين الأتراك والمحافظين وغير الراضين عن باقي المرشحين، ولا يمكن لأردوغان أو كليتشدار أوغلو الحصول عليها إلَّا بعد تقديم ما يقنع هذه الأصوات.

 يذكر أن عملية فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية التركية أظهرت بعد فرز 99.4% من صناديق الاقتراع، تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وحصوله على 49.4% وكليتشدار أوغلو على 44.9%. 

 

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