"صحة الدقهلية": خطة كاملة لدعم اللجان بالأطقم الطبية مع امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت إدارة رعاية أطفال السن المدرسي بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، أنه على مدار اليومين الماضيين تابع فريق الإدارة تحت قيادة الدكتور ولاء السعيد، سير أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية في 437 لجنة بمدارس الريف.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتوفير إشراف طبي متكامل تزامناً مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.

وقالت مديرة إدارة رعاية أطفال السن المدرسي، إن جميع فرق الإشراف الطبي جرى تدريبها علي التعامل مع حالات الطوارئ، وعمل الاسعافات الاولية اللازمة وذلك بالتنسيق مع هيئة الإسعاف، مضيفة أنه تم وضع خطة كاملة لدعم اللجان بالأطقم الطبية،لافتة أنها تضم أطباء وتمريض تم تزويدهم بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وذلك للتعامل العاجل مع أي حالات طارئة.

الأطقم الطبية

الأطقم الطبية