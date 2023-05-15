وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب محافظ المنيا يفتتحان مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، بمقر مديرية التضامن الاجتماعي في المنيا الجديدة، حيث يهدف المركز إلى توفير التدريب اللازم للجمعيات الأهلية، وإعداد كوادرها فنيا وماليا وإداريًا، وتقديم خدمات الدعم الفني، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة، طبقا لاحتياجات الفئات المستهدفة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي تقوم بها وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، لمحافظة المنيا، بحضور السفير لويس داماس سفير كندا بالقاهرة، ودكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمصر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة، الدكتور حسين رأفت مدير مشروع تحسين سبل العيش والغذاء وتمكين المرأة الريفية.

وستجري الوزيرة، كذلك، جولة تفقدية لمتابعة نتائج مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية بمحافظة المنيا بقرية الشيخ مسعود مركز العدوة، والذي ينفذ تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والحكومة الكندية، وبالمشاركة مع وزارة الزراعة.

ويعمل المركز على إعداد كوادر من شباب الخريجين القاطنين بالمجتمعات الريفية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى إنشاء روابط مع الجهات التسويقية من شركات وأسواق وأفراد، وبما يوفر المعلومات اللازمة لتسويق الحاصلات البستانية ومنتجات سلسلة القيمة المضافة لها بالسعر المناسب الذي يحافظ على تحقيق ربحية عادلة لكل الأطراف بدءًا من المنتج حتى المستهلك.

كان الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، قد استقبل الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في مستهل زيارتها للمحافظة، كما استقبل نائب المحافظ، السفير لويس داماس سفير كندا بالقاهرة، ودكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمصر.

وزيرة التضامن ونائب محافظ المنيا

وزيرة التضامن ونائب محافظ المنيا

وزيرة التضامن ونائب محافظ المنيا

وزيرة التضامن ونائب محافظ المنيا

وزيرة التضامن ونائب محافظ المنيا