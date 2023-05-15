الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تستعرض حجم الدعم العسكرى الأوروبى الجديد لأوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

لا تزال تستقبل أوكرانيا العديد من المساعدات الدولية مع استمرار العملية العسكرية الروسية علي أرضها في أنحاء متفرقة من البلاد، وعرضت فضائية القاهرة الإخبارية "فيديوجراف" عن الدعم العسكري الأوروبي الجديد لأوكرانيا، والذي جاء على النحو التالي:ـ 

ألمانيا

ـ مساعدات تزيد علي 2.7 مليار يورو.
ـ 200 طائرة استطلاع بدون طيار و100 مدرعة.
ـ أربعة أنطمة دفاع طراز "أيريس ـ تي".
ـ 20 ناقلة جند مدرعة طراز "ماردر ـ ومركبات قتالية".
فرنسا

ـ تدريب القوات الأوكرانية علي المهام القتالية.
ـ دعم قدرات الدفاع الجوي الأوكراني.
ـ عشرات المركبات المدرعة.
ـ دبابات خفيفة من طراز AMXـ 10RC.
بريطانيا

ـ مئات المسيرات الهجومية.
ـ أنطمة جوية دفاعية .
ـ صواريخ هجومية.

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