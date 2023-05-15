محافظ بورسعيد يناقش مع وفد هيئة التعاون الدولى اليابانى الارتقاء بمنظومة المخلفات

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، وفد هيئة التعاون الدولي الياباني "جايكا"، في ثاني زياراته لمحافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية لسبل التعاون مع وفد هيئة التعاون الدولي الياباني في مجال الارتقاء بمنظومة المخلفات.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ عبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، وممثل من وزارة البيئة، وممثلي إدارة البيئة بالمحافظة وعدد من الجهات التنفيذية.

ورحب محافظ بورسعيد بوفد "جايكا" وزيارته لمحافظة بورسعيد، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين محافظة بورسعيد ودولة اليابان، مشيرًا إلى ترحيبه بالتعاون المثمر مع الجانب الأجنبي في مجال الارتقاء بمنظومة المخلفات.

وخلال اللقاء تم عرض فيلم تسجيلي حول المشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية، وأشار محافظ بورسعيد إلى أهمية موقع بورسعيد الجغرافي والمناطق الصناعية والبترولية والموانئ.

- بورسعيد تمتلك مقومات تجعلها مدينة عالمية

أكد محافظ بورسعيد، أن محافظة بورسعيد تشهد تطويرًا على كل الأصعدة، ومنظومة النظافة كانت واحدًا من القطاعات التي شهدت تطورًا كبيرًا، قائلًا: إننا نواجه بعض التحديات، والتي سيتم التغلب عليها من خلال التعاون المثمر مع وفد الجايكا، لافتًا إلى أن محافظة بورسعيد تمتلك مقومات تجعلها مدينة عالمية، لوجود المجرى الملاحي الذي يمر من خلاله 14٪ من حجم التجارة العالمية، وفضلًا عن أن بورسعيد تطل على البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، مما يعظم من أهمية محافظة بورسعيد ويجعل من المهم الحفاظ على البيئة النظيفة الصحية.

وخلال اللقاء، تم استعراض مقترحات مشروع التعاون مع الجانب الياباني، والرؤية المستقبلية لإدارة المخلفات الصلبة وعرض نظام العمل اليومي في جمع المخلفات من خلال الجمع المنزلي، وخطة المحافظة المستقبلية للارتقاء بمنظومة النظافة، ونقاط القوة والضعف والمخاطر والفرص لإدارة المخلفات الصلبة.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة شهدت إقامة مصنع لتدوير المخلفات والقمامة كخطوة رئيسية في الارتقاء بمنظومة العمل في مجال النظافة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 100 فدان جنوب بورسعيد لإقامة مشروع لإعادة تدوير المخلفات العضوية ومخلفات البناء، موضحًا أنه سيتم وضع التصور المبدئي للمشروع بالتعاون مع الجايكا.

- المحافظة تسعى لإقامة مصنع متكامل لإعادة التدوير

ولفت إلى أن المحافظة تسعى لإقامة مصنع متكامل لإعادة التدوير ويساهم في التخلص الآمن من المخلفات، كما يساهم في الحفاظ على البيئة وبحيرة المنزلة بالتزامن مع جهود الدولة في ملف البيئة، ويعد أول مجمع معالجة للمخلفات الصلبة في مصر.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد كانت نقطة انطلاق لكبرى المشروعات القومية التي شهدتها الدولة لتحقيق خطوات التنمية المستدامة، مستعرضًا المشروعات الصناعية بجنوب وشرق بورسعيد والكيانات الاقتصادية الجديدة التي ساهمت في دعم السوق المحلية، وفتح أسواق مصرية في العديد من الدول، كما ألقى الضوء على مصنع تدوير القمامة بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا على دعمه الكامل لسبل التعاون مع الجانب الياباني.

من جانبه، وجه وفد هيئة التعاون الدولي الياباني الشكر لمحافظ بورسعيد على ترحيبه بالتعاون، وأكد حرصه على التعاون مع محافظة بورسعيد، كما أشاد بالتنمية التي جرت ببورسعيد مؤخرًا في كل المجالات.

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