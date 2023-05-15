الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع أسعار الغاز العالمية لـ2.323 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي، اليوم، خلال التعاملات لتسجل 2.323 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

يأتي هذا بعد تعافى سوق الغاز، بعد أن قطعت روسيا الإمدادات في أعقاب غزوها أوكرانيا العام الماضي، والمخزونات في المنطقة مرتفعة بشكل غير عادي، بعد شهر من الحقن الصافي وتدفق الغاز الطبيعي المسال. وكان الطلب على الغاز الصناعي في أوروبا من يناير إلى أبريل أقل بنسبة 20% من متوسط الخمس سنوات، وفقًا لمحلل أبحاث Wood Mackenzie Ltd. Rosaline Hulse. في حين أن بعض الدول قلصت من الانخفاض في الاستهلاك، إلا أن ذلك ليس مؤشرا على انتعاش كامل – فهناك” المزيد من الإحماء التدريجي للمشاعر.

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