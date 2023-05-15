الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: تصدير المحاصيل الزراعية مورد هام للعملة الأجنبية

تصدير المحاصيل الزراعية
تصدير المحاصيل الزراعية

قال الخبير الاقتصادي، ماجد عبدالعظيم، إن القطاع الزراعي يمثل أحد القطاعات الهامة للغاية ليس فقط فيما يخص الاقتصاد القومي وإنما لملف الأمن الغذائي.


وأضاف عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن أهمية الصناعات الغذائية المكملة للمحاصيل الزراعية كون مصر تمتلك مساحة كبيرة للغاية من الأراضي غير المستغلة، متابعًا أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا للغاية لملف القطاع الزراعي كون الأمن الغذائي هامًا للأمن القومي ولتلبية احتياجات الزيادة السكانية.

وأكد خبير اقتصادي، علي أن مصر اهتمت بملف تعزيز أداء القطاع الزراعي من خلال تطوير الأبحاث وإنشاء المصانع التي تؤدي إلى استخدام هذه المحاصيل وإنتاج الصناعات الغذائية المختلفة، فضلًا عن التوسع في الأراضي الزراعية واستصلاح مناطق جديدة، مشيرًا إلى أهمية القطاع الزراعي لخلق فرص عمل للشباب الخريجين.

وأوضح أن هناك محاصيل زراعية يتم تصديرها للأسواق الخارجية وتلقى قبولًا كبيرًا للغاية بالخارج، وهذا ما يزيد من موارد الدولة للعملة الأجنبية، وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري الصادرات مقابل الواردات.

 

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