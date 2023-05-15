آخرها "سكاتِك".. تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والنرويج

تربط مصر والنرويج علاقات قوية على المستويات كافة، وهي إحدى الدول التي تتميز بالاستقرار في علاقتها بالقاهرة، بسبب التشاور الدائم بين مسئولي البلدين، والعديد من القضايا بينهم، والتي تلعب فيها مصر والنرويج دورًا محوريًا.

وعلى مدار السنوات الماضية كان التطور هو السمة الأساسية بين البلدين، في مجالات السياسة والاقتصاد والكهرباء والطاقة المتجددة، والمشاورات بين البلدين في القضايا الإقليمية الدائرة بينهما.

واتساقًا مع ذلك، اجتمع اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس شركة "سكاتك" النرويجية وكبار مسئوليها لمتابعة مشروعات الشركة واستثماراتها المتنوعة في مصر في مجال الطاقة المتجددة والنقل والمواصلات وكذلك ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

العلاقات الاقتصادية بين مصر والنرويج

على الصعيد الاقتصادي فإن مصر والنرويج بينهما علاقات اقتصادية قوية، تظهر من خلال ارتفاع قيمة الصادرات بينهما خلال العام 2021، حيث وصلت إلى 17.4 مليون دولار مقارنة بـ13.9 مليون دولار خلال العام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 25.6%.

بينما قيمة الواردات المصرية من النرويج في العام 2021 وصلت إلى 312.7 مليون دولار، مقابل 356.5 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 12.3%، بينما التبادل التجاري بين البلدين سجل في العام 2021 نحو 330.1 مليون دولار، في مقابل 370.4 مليون دولار خلال العام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 10.9%.

وبلغت قيمة الاستثمارات النرويجية في مصر 15.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3%.

العلاقات السياسية بين مصر والنرويج

قبيل اللقاء الحالي بين الرئيس السيسي وشركة "سكاتك"، كان في مارس الماضي استضافة من قبل وزارة الخارجية مشاورات بين مصر والنرويج تناولت مباحثات الجانبين مراجعة أطر العلاقات الثنائية.

أما في فبراير العام 2022 كان هناك لقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي و"يوناس غار ستوره"، رئيس وزراء النرويج، على هامش مشاركتهما فى قمة "محيط واحد" في مدينة بريست الفرنسية، تناول اللقاء بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي نفس العام زار المبعوث النرويجي للسودان وجنوب السودان والوفد المرافق له مصر، لاستعراض تطورات الأوضاع في السودان مع التأكيد على موقف مصر الداعم للتحرك الأممي الجاري.

اتفاقيات هامة بين البلدين

وإزاء ذلك التعاون على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وقع البلدان عددا من الاتفاقيات الهامة في قطاعات عديدة على رأسها قطاع الكهرباء، ففي العام 2022 تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "سكاتك ايه إس إيه" النرويجية.

وفي نفس العام تم توقيع اتفاقيتين بين مصر والنرويج لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر، وسبق في العام 2021 أن توقيع اتفاقية إنتاج الهيدروجين الأخضر بكميات تتراوح بين 50 – 100 ميجاوات.

النقل والمواصلات

وكان هناك تعاون بين مصر والنرويج في مجال النقل والمواصلات، وذلك خلال العام 2020، حيث جمع لقاء بين وزير النقل كامل الوزير و"سفين أولينج"، سفير الدنمارك بالقاهرة، وذلك لبحث التعاون في مجال النقل البحري.

وكانت وقتها جائحة كورونا في أوجها وتناول اللقاء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر في الموانئ لصد هجمات الفيروس وفي نفس الوقت تسهيل حركة التجارة، منها ما قامت به مصر بتغيير أطقم السفن في الموانئ المصرية.

ووقتها انتهى اللقاء على التعاقد بعدة فرص واعدة في الاستثمار في مجال النقل، بين الشركات المصرية من جهة والشركات الدنماركية والنرويجية من جهة أخرى، وأن الجانب المصري يتطلع إلى مزيد من التعاون مع هذه الشركات في مختلف مجالات النقل.