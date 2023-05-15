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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة العالمية: التمريض شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة

الدكتورة نعيمة القصير
الدكتورة نعيمة القصير

قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن التمريض شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، حيث أصبح ملف التمريض المصري يحظى بدعم كافة القيادات، بالإضافة إلى مشاركة التمريض في المحافل العالمية.

وأكدت خلال الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، أهمية الاستثمار في تطوير مناهج التمريض فى التعليم العالي لتحسين الوضع التمريض والاستثمار في الفريق الصحي والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من وزارات الصحة والتعليم العالي، وغيرها.

وأشارت إلى أن جائحة كورونا أثبتت أهمية تغيير الطريقة التقليدية المتعارف عليها في المجال الطبي، لافتة إلى ضرورة استمرار التدريب لأطقم التمريض مع الاهتمام بالمتخرجين من كليات التمريض، مضيفة أن التمريض المصري أصبح من الأفضل على مستوى العالم. 

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20230515_101949
الدكتورة نعيمة القصير منظمة الصحة العالمية التمريض طفرة كبيرة كافة القيادات المحافل العالمية

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