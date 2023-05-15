وكيل "تعليم الغربية" يطمئن على سير الامتحانات من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2022- 2023، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للتعليم العام والفني، حيث يؤدي الامتحان اليوم الصفين الرابع والخامس الابتدائي، والأول الإعدادي، والثاني الثانوي العام، والثالث الإعدادي، والأول والثالث والرابع الفني.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وقد اطمئن وكيل الوزارة إلى سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، حيث يؤدي اليوم طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي امتحانات مادة الرياضيات، ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادة العلوم.

وأكد المهندس ناصر حس وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن طلاب الصف الثالث الإعدادي، أدوا الامتحان في مادتي الرياضيات والتربية الدينية، فيما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي الرياضيات التطبيقية (الميكانيكا) والتاريخ.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، أن طلاب الصفين الأول والرابع الصناعي، والأول والثالث التجاري والفندقي، والأول الزراعي، أدوا مواداً مختلفة تبعاً لتخصصاتهم بالتعليم الفني.

وقد أكد وكيل الوزارة المهندس ناصر حسن أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

وفى سياق متصل وعد رئيس لجنة القوى العامة بالبرلمان بوضع المدرسة على منصة مصر الرقمية، وتوفير عدة فرص لتدريب طلاب المدرسة على أحدث التقنيات الحديثة، مع منحهم شهادة من وزارة القوى العاملة، مشيداً بالجهود المبذولة بخط الغزل داخل المدرسة والتعليم الفني بالغربية.