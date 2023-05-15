الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تصنيف الفيفا للأندية 2023.. الأهلى في المركز الخامس والزمالك الـ 47

الفيفا
الفيفا

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم عن وجود الأهلي فى المركز الخامس، فى التصنيف الذى أصدرة مؤخرًا، حول الفرق الأكثر حصدا للنقاط خلال الفترة من مايو 2022 وحتى أبريل 2023.

ترتيب الأهلي في تصنيف الفيفا للأندية 2023

وحقق الأهلى العديد من الانتصارات فى الفترة الأخيرة جعلته يتواجد ضمن أول خمس فرق فى تصنيف الفيفا، بعدما توج بلقب السوبر المحلى وبطولة كأس مصر وحصل على المركز الرابع فى مونديال الأندية، وصعد لنصف نهائى دورى الأبطال، ويحتل قمة الدورى المصرى بدون هزيمة.

تصنيف الفيفا للأندية 2023

حصد ريال مدريد الأسبانى بطل دورى أبطال أوروبا الأخيرة، وصاحب ذهبية مونديال الأندية بالمغرب على المركز الأول، فيما جاء فلامنجو البرازيلى صاحب المركز الثانى فى مونديال الأندية وصيفا.

وحل فريق مان سيتى الذى يواجه ريال مدريد فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، واقترب من التتويج بلقب الدورى الانجليزى فى المركز الثالث.

سكالوني يكشف كواليس فوز الأرجنتين بكأس العالم في منتدى الفيفا

موعد انتهاء مهلة الفيفا لـ"كهربا" وموقفه من مباراة بيراميدز

الهلال السودانى يطالب «كاف» بإقامة مباراة الأهلى دون جمهور.. ويهدد باللجوء إلى الفيفا

بعد تسجيله فى شباك مالاوى.. الفيفا يحتفى بـ محمد صلاح: أيقونة عالمية

فيما نجح الاهلى فى احتلال المركز الخامس، متفوقا على أندية أوروبية كبيرة بحجم برشلونة الاسبانى، وميلان الايطالى وبايرن ميونخ الالمانى ومان يونايتد الإنجليزي.

تصنيف الفيفا للأندية 2023

  1. ريال مدريد الأسبانى برصيد 320نقطة
  2. ‏فلامنجو البرازيلى برصيد 295 نقطة
  3. ‏مان سيتى الانجليزى برصيد 254 نقطة
  4. ‏بنفيكا البرتغالى برصيد 274 نقطة
  5. ‏الاهلى المصرى برصيد 228 نقطة
  6. ‏نابولى الايطالى برصيد 225 نقطة
  7. ‏بالميراس البرازيلى برصيد 223 نقطة
  8. ‏ميلانو الايطالى برصيد 221 نقطة
  9. ‏بورتو البرتغالى برصيد 219 نقطة
  10. ‏مان يونايتد برصيد 218 نقطة

فيما جاء بايرن ميونخ الألمانى فى المركز الحادى عشر برصيد 211، فيما احتل برشلونة الاسبانى والذى توج بلقب الليجا الإسبانية فى المركز الرابع والعشرين.

وتقدم الزمالك خمس مراكز فى التصنيف ليحتل المركز 47 برصيد 155.5 نقطة، وجاء بيراميدز فى المركز 59 برصيد 147 نقطة، فيما احتل فيوتشر المركز 97 برصيد 124.25 نقطة

تصنيف الفيفا للأندية 2023
تصنيف الفيفا الاهلى ريال مدريد الزمالك الاهلى خامسا فى تصنيف الفيفا تصنيف الفيفا للأندية 2023

الأكثر قراءة

البرهان يقيل مدير عام الشرطة السودانية من منصبه

هل يتولى موسيمانى القيادة الفنية للزمالك بداية من الموسم المقبل؟

انطلاق "صك الأضحية بالتقسيط" في أسوان.. و"التضامن" تؤكد الدور البارز للجمعيات الأهلية

تقرير أمريكي: نيتفليكس أخطأت في حق مصر وتاريخها لخدمة أهداف سياسية

نتائج انتخابات تركيا 2023| مفاجآت في الرئاسة والبرلمان تعيد رسم التحالفات

جامعة سوهاج تنظم رحلة ترفيهية لطلاب مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي