تصنيف الفيفا للأندية 2023.. الأهلى في المركز الخامس والزمالك الـ 47

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم عن وجود الأهلي فى المركز الخامس، فى التصنيف الذى أصدرة مؤخرًا، حول الفرق الأكثر حصدا للنقاط خلال الفترة من مايو 2022 وحتى أبريل 2023.

ترتيب الأهلي في تصنيف الفيفا للأندية 2023

وحقق الأهلى العديد من الانتصارات فى الفترة الأخيرة جعلته يتواجد ضمن أول خمس فرق فى تصنيف الفيفا، بعدما توج بلقب السوبر المحلى وبطولة كأس مصر وحصل على المركز الرابع فى مونديال الأندية، وصعد لنصف نهائى دورى الأبطال، ويحتل قمة الدورى المصرى بدون هزيمة.

تصنيف الفيفا للأندية 2023

حصد ريال مدريد الأسبانى بطل دورى أبطال أوروبا الأخيرة، وصاحب ذهبية مونديال الأندية بالمغرب على المركز الأول، فيما جاء فلامنجو البرازيلى صاحب المركز الثانى فى مونديال الأندية وصيفا.

وحل فريق مان سيتى الذى يواجه ريال مدريد فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، واقترب من التتويج بلقب الدورى الانجليزى فى المركز الثالث.

فيما نجح الاهلى فى احتلال المركز الخامس، متفوقا على أندية أوروبية كبيرة بحجم برشلونة الاسبانى، وميلان الايطالى وبايرن ميونخ الالمانى ومان يونايتد الإنجليزي.

تصنيف الفيفا للأندية 2023

ريال مدريد الأسبانى برصيد 320نقطة ‏فلامنجو البرازيلى برصيد 295 نقطة ‏مان سيتى الانجليزى برصيد 254 نقطة ‏بنفيكا البرتغالى برصيد 274 نقطة ‏الاهلى المصرى برصيد 228 نقطة ‏نابولى الايطالى برصيد 225 نقطة ‏بالميراس البرازيلى برصيد 223 نقطة ‏ميلانو الايطالى برصيد 221 نقطة ‏بورتو البرتغالى برصيد 219 نقطة ‏مان يونايتد برصيد 218 نقطة

فيما جاء بايرن ميونخ الألمانى فى المركز الحادى عشر برصيد 211، فيما احتل برشلونة الاسبانى والذى توج بلقب الليجا الإسبانية فى المركز الرابع والعشرين.

وتقدم الزمالك خمس مراكز فى التصنيف ليحتل المركز 47 برصيد 155.5 نقطة، وجاء بيراميدز فى المركز 59 برصيد 147 نقطة، فيما احتل فيوتشر المركز 97 برصيد 124.25 نقطة