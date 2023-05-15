"القاهرة الإخبارية": الفلسطينيون يحيون ذكرى نكبة 1948 (فيديوجراف)

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، "فيديو جراف"، عن إحياء الفلسطينيين ذكرى نكبة 1948.



ـ 15 مايو.. يوم إحياء ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني.

ـ ترمز إلى التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين.

ـ تم خلالها تهجير نحو 800 ألف فلسطيني.

ـ دمر الاحتلال الإسرائيلي مئات القرى الفلسطينية.

ـ خلال مرحلة النكبة الاحتلال سيطر على 774 قرية.

ـ في يوم الذكرى جرى تنظيم فعاليات بالضفة الغربية وغزة.

كما يحيي الفلسطينيون الذكرى 75 لنكبة الشعب الفلسطيني بمشاركة الأمم المتحدة، لأول مرة منذ عام 1948، في فعالية رسمية في مقر الهيئة الدولية للأمم المتحدة في نيويورك.

ويلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، كلمة في الأمم المتحدة، لأول مرة بالتزامن مع ذكرى النكبة، كما ستعقد الجمعية العامة جلسة صباحية للاستماع إلى كلمات مؤازرة للشعب الفلسطيني من رؤساء مجموعات إقليمية وممثلي دول.

ووفقًا للتفويض الممنوح من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيتم إحياء هذه الذكرى بتنظيم حدثين في مقر الأمم المتحدة، تتشارك في تنظيمهما بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمساعدة شعبة حقوق الفلسطينيين في إدارة الشئون السياسية وبناء السلام.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار مؤيد للفلسطينيين لإحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة بأغلبية 90 صوتًا مقابل 30 معارضًا، فيما امتنعت 47 دولة عن التصويت على المبادرة.