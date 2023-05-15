الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الفلسطينيون يحيون ذكرى نكبة 1948 (فيديوجراف)

جريدة الدستور

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، "فيديو جراف"، عن إحياء الفلسطينيين ذكرى نكبة 1948.


ـ 15 مايو.. يوم إحياء ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني.
ـ ترمز إلى التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين.
ـ تم خلالها تهجير نحو 800 ألف فلسطيني.
ـ دمر الاحتلال الإسرائيلي مئات القرى الفلسطينية.
ـ خلال مرحلة النكبة الاحتلال سيطر على 774 قرية.
ـ في يوم الذكرى جرى تنظيم فعاليات بالضفة الغربية وغزة.

كما يحيي الفلسطينيون الذكرى 75 لنكبة الشعب الفلسطيني بمشاركة الأمم المتحدة، لأول مرة منذ عام 1948، في فعالية رسمية في مقر الهيئة الدولية للأمم المتحدة في نيويورك.

ويلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، كلمة في الأمم المتحدة، لأول مرة بالتزامن مع ذكرى النكبة، كما ستعقد الجمعية العامة جلسة صباحية للاستماع إلى كلمات مؤازرة للشعب الفلسطيني من رؤساء مجموعات إقليمية وممثلي دول.

ووفقًا للتفويض الممنوح من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيتم إحياء هذه الذكرى بتنظيم حدثين في مقر الأمم المتحدة، تتشارك في تنظيمهما بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمساعدة شعبة حقوق الفلسطينيين في إدارة الشئون السياسية وبناء السلام.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار مؤيد للفلسطينيين لإحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة بأغلبية 90 صوتًا مقابل 30 معارضًا، فيما امتنعت 47 دولة عن التصويت على المبادرة.

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2023 الترم الثاني

سفير إسبانيا بمصر: الاتحاد الأوروبي يولى اهتمامًا كبيرًا بالطاقة المتجددة

الصحة: تقديم 8 آلاف خدمة فى مجال طب نفس الأطفال والمراهقين

مستقبل وطن البحر الأحمر: الحوار الوطني فرصة كبيرة وأهم ما يميزه عدم الإقصاء (فيديو)

إصابة 8 إثر تصادم "ملاكى وميكروباص" بالطريق الصحراوى بالبحيرة

آخر تحديث|سعر اليورو اليوم الإثنين 15-5-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي