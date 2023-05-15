المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين خطفوا فتاة وهتكوا عرضها فى شبين القناطر

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب، وعضوية المستشارين سامح عبدالغني، ومحمود مجدي عبدالمقصود، وأمين سر كمال جاويش، بالسجن المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بخطف طفلة "طالبة" والتعدي عليها كرها عنها حال حملهم أسلحة بيضاء "كتر" بشبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 25118 لسنة 2022 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3087 لسنة 2022 كلي شمال بنها، بقيام كل من: "عبدالمنعم م ع"، 15 سنة، سائق توك توك، "أحمد أ ص"، 18، مساعد صنايعي سيراميك، و"مصطفي أ م"، 16 سنة، سائق توك توك، وجميعهم مقيمون كفر طحا بمركز شبين القناطر، خطفوا بالإكراه الطفلة المجني عليها "ج و.ع"، 15 سنة، طالبة، بأنها وحال سيرها بالطريق العام، بينما كان المتهمان الأول والثانى يستقلان الدراجة النارية " توك توك" قيادة الأول فاستبدلا أماكنهما بالدراجة وقام الأخير بجذبها إلى داخل الدراجة مشهراً في مواجهتها سلاحا أبيض "كتر" مهدداً إياها به بينما لاذ المتهم الثاني بالفرار مسرعاً بالدراجة حتى لا يفتضح أمرهما.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين نقلاها إلى دراجة نارية أخري بقيادة المتهم الثالث محتجزين المجني عليها سالفة الذكر بداخل تلك الدراجة قاصدين إبعادها وإقصاءها بعيداً عن الأعين والأنظار قاصدين العبث بها تسهيلاً لارتكاب جريمتهم.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخري قد تلتها وهي أنه وفي ذات الزمان والمكان تعدي المتهم الأول علي المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد، مشهرين في مواجهتها سلاح أبيض "كتر" مهدداً إياها به بأن قام بالاحتكاك بجسدها وملامسة مواطن عفتها حال تواجد المتهمين الثاني والثالث برفقته قائدان الدرجات النارية محل الواقعة على مسرح الواقعة.