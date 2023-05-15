استشارى تدريب وتطوير: لا يجب تعنيف الطفل عندما يتحدث

أكد الدكتور شريف صلاح، استشاري التدريب والتطوير، أن الشخصية الأطفال تتكون من عادات تكتسب من أفراد الأسرة، أو المهارات المختلفة، مؤكداً أنه يجب أن يركز الوالدان على أطفالهما من الصغر، لتحويلهم لأشخاص ناجحين في المستقبل.

وقال "صلاح" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية ten: يجب التمييز بين المعلومات والمهارات في التعامل مع الأبناء، موضحاً أن المعلومات نصائح نستقبلها، ولكن لن نتعلمها إلا بالممارسة العملية، مثل التحدث عن النجاح، والصدق، والاجتهاد، وكل ذلك مهارات، فيجب أن نتأكد من تعلم الأطفال مهارات وليست نصائح فقط.

وعن تربية الأطفال بشكل إيجابي، قال استشاري التدريب، إنه يجب التمييز بين الخطأ والخطر في التعامل مع الأبناء، مؤكداً أن الخطأ هو ما يمكن إصلاحه بسهولة، وهو أمر طبيعي لكي يتعلم، ولكن الخطر لا، لأنه سيعلم عليه، ولن يتعلم منه، بل يمكن أن يصيبه بأزمة نفسية تصاحبه حتى آخر لحظة في عمره.

وأكد استشاري التريبة، ضرورة بناء الوالدين ثقة الطفل بنفسه، لكي تتكون لديه درع واقية لأي اتجاه سلبي آخر، كما أنه لا يجب تعنيف الطفل عندما يتحدث بل تجب مساندته.