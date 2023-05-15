صافرة بولندية لإدارة مباراة مانشستر سيتى وريال مدريد فى أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الإثنين، عن حكم مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره ريال مدريد الإسباني، على ملعب "الاتحاد"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1- 1.

حكم مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إدارة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، إلى الحكم البولندي "سيمون مارتشينياك".

وتُعد هذه المباراة السادسة التي يديرها الحكم سيمون مارتشينياك لنادي ريال مدريد في البطولات الأوروبية.

وسبق للحكم سيمون مارتشينياك إدارة العديد من المباريات الهامة خلال مسيرته، منها نهائي كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر في شهر ديسمبر الماضي، بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، والتي انتهت بفوز راقصي التانجو بنتيجة 4- 2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل بنتيجة 3- 3، ليتوّج الأرجنتين باللقب.

كذلك أدار الحكم سيمون مارتشينياك مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت في شهر يناير الماضي، وقد انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

الحكم البولندي سيمون مارتشينياك

مشوار مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وكان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، قد خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من دوري الأبطال، بعد فوزه على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي.

بينما تأهل فريق ريال مدريد الإسباني، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب على تشيلسي الإنجليزي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي.