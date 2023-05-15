الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب التمريض: بذلنا كل غالٍ ونفيس لتقديم أفضل الخدمات الطبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تقدمت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة والشكر لكافة أعضاء هيئة التمريض، مشيرة إلى أنهم بذلوا كل غالٍ ونفيسٍ من أجل مهنة التمريض وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمريض المصري.

وأشارت، خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، إلى أن عدد شهداء التمريض في مصر وصل إلى 22 عضوًا من أعضاء هيئة التمريض، وذلك خلال جائحة فيروس كورونا وحدها.

وقالت إن التمريض ما زال يحتاج إلى دعم أكبر، وهو ما تم مناقشته مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، مؤكدة أن ملف تطوير مهنة التمريض على مكتب رئاسة الجمهورية، والذي يهدف إلى الارتقاء بالمهنة وتوحيد الهوية البصرية والزي الرسمي للتمريض.

واحتفلت النقابة العامة للتمريض باليوم العالمى للتمريض، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والنائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، والمستشارة ميساء الهدمى ممثل إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بجامعة الدول العربية.

شارك فى الاحتفال كل من الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر نيابة عن شيخ الأزهر.

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