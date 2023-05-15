نحو المجهول.. درجة حرارة المحيطات تدق ناقوس الخطر على كوكب الأرض

بحلول نهاية مارس، كانت درجة حرارة سطح محيطات العالم أعلى من أي شيء شوهد في الأربعين عامًا التي كانت الأقمار الصناعية تقيسها.

قال العلماء إن السجلات "خرجت عن المخططات"، وحيث أن الحرارة رفضت أن تتلاشى لأكثر من شهر، صارت الأرض إلى "منطقة مجهولة".

كارثة جديدة

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأنه يتم رفع درجة الحرارة على سطح المحيط - كما هو الحال على الأرض - بسبب الاحتباس الحراري ولكن يمكن أن تقفز من عام إلى آخر مع ظهور أنظمة الطقس وتعود للانخفاض مرة أخرى.

وتابعت أنه على عمق 2 كيلومتر تحت سطح البحر، لا يمكن رؤية هذا التباين في أي مكان تقريبًا.

كان ارتفاع درجة الحرارة هناك في ارتفاع مستمر منذ عقود، وذلك بفضل حرق الوقود الأحفوري.

ويقول الدكتور بول دوراك، عالم أبحاث متخصص في قياسات ونمذجة المحيطات في مختبر لورانس ليفرمور الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية: "إن قدرة المحيط على الاحتفاظ بالحرارة هائلة".

وتابع: "المحيط يلتقط أكثر من 90٪ من اختلال التوازن في الطاقة الذي نخلقه بسبب تغير المناخ بفعل الإنسان."

وأشارت الصحيفة إلى أن المحيط أقل انعكاسًا بكثير من الأرض ويمتص المزيد من الطاقة المباشرة من ضوء الشمس، ولكن نظرًا لأن غازات الدفيئة تحبس المزيد من الطاقة التي تنعكس مرة أخرى - ما يسمح بقدر أقل من الهروب إلى الفضاء - فإن المحيط يحاول موازنة نفسه مع الحرارة في الغلاف الجوي أعلاه.

وضع مخطط تقني في فصل من أحدث تقييم مناخي للأمم المتحدة مكاسب الحرارة التي لا يمكن فهمها. بين عامي 1971 و 2018 ، اكتسب المحيط 396 زيتاجول من الحرارة.

وجدت دراسة أجريت في يناير أن المحيط زاد بمقدار 10 زيجات في عام 2022 عن العام السابق - ما يكفي من الحرارة لغلي 700 مليون غلاية كل ثانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مقارنة بالمحيط، وفقًا لدراسة أجريت في يناير، احتفظ الغلاف الجوي بنحو 2 بالمئة من الحرارة الزائدة الناجمة عن الاحتباس الحراري منذ عام 2006.

وتابعت أنه لفهم ما يحدث تحت سطح المحيط، بعيدًا عن رؤية الأقمار الصناعية، ينظر العلماء إلى شبكة واسعة من آلاف موازين الحرارة على العوامات والسفن والطائرات الشراعية تحت الماء والمراسي الدائمة.