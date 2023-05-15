الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هانى الناظر يكشف خطورة ارتداء "حفاضات الأطفال" لفترة طويلة دون تغيير

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

كشف الدكتور هاني الناظر، مدير المعهد القومي للبحوث سابقا، عن خطورة ارتداء "حفاضات الأطفال" لفترة طويلة دون تغيير.

وأكد “الناظر” خلال لقائه على قناة ten، ضرورة ترك مجال لجلد الطفل للتنفس بدلا من كتمانه بالحفاضات التي تسبب الالتهابات الشديدة والمؤلمة جدا للأطفال حال تركها فترة طويلة ملامسة للجلد، مؤكداً أن الأمهات خاصة ربات البيوت عليهن العودة إلى فكرة “الكوافيل القطنية” التي تعتبر أفضل صحيا للأطفال.

وأوضح "الناظر"، أن مشكلة ظهور الالتهابات بسبب أن "حفاضات الأطفال" لم تكن موجودة منذ أكثر من 40 سنة، عند وجود "الكوافيل القطنية"، لافتا إلى أن الحفاضات مصنوعة من مواد صناعية، مثل خيوط البوليمر، ما يؤدي إلى سد مسام الجلد، بجانب الخطأ الشائع الذي تفعله الأمهات، وهو ارتداء الطفل للحفاضة لمدة طويلة،على الرغم من أنها قد تكون غير عاملة.

وأشار إلى أن كل البيوت حاليا بها الغسالات، وبالتالي الأمر أصبح أسهل على الأمهات، بالإضافة إلى أن بعض الأطفال يتضررون بشكل مبالغ فيه من ارتداء الحفاضات أو تركها مبلولة لفترة طويلة على جلدهم، لافتاً إلى أنه حال إصابة الأطفال بالالتهابات الشديدة من الحفاضات فإن العلاج الأفضل له هو دهان “الكالامينا”.

وطالب مدير المعهد القومي للبحوث سابقا، الأمهات، بأن يحرصن على صحة أطفالهن بدلا من التوجه للعلاجات، ناصحاً بتغيير الحفاظات أولا بأول، وشراء الأنواع الجيدة، مع مراعاة تجفيف المنطقة، وعدم تركها مبللة.

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