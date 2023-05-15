جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الثاني

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة، ارتفعت معدلات البحث عبر جوجل، بهذه الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات، وأولياء أمورهم والمعلمين، وذلك مع اقتراب موعد انطلاق الامتحانات، المقررة يوم الأربعاء الموافق 17 مايو الجاري.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة

رفعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، درجة الاستعداد تمهيدًا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لطلاب الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023.

وشددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على الإدارات التعليمية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح الامتحانات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

ويستعرض موقع "الدستور" فى التقرير التالي، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة :

يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023

يؤدي الطلاب امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، ومادة التربية الدينية، يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023

امتحان مادتي الجبر والإحصاء، ومادة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، يوم السبت الموافق 20 مايو 2023

يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية، يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023.

يؤدي الطلاب امتحان مادة الهندسة ومادة التربية الفنية، يوم الإثنين الموافق 22 مايو 2023

ويختتم الطلاب امتحان مادة العلوم، يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023

جدير بالذكر، أن تنطلق امتحانات الفصل الدارسي الثاني، لطلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة، للعام الدارسي الحالي 2022/2023، بداية من يوم الاربعاء المقبل، الموافق 17 مايو ويستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو الجاري .

وتعقد الامتحانات للعام الدارسي الحالي 2022/2023، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، بإبتعاد الاسئلة عن الأجزاء المقرره للاطلاع فقط التي تم تحدديها من قبل مستشاري المواد الداراسية.