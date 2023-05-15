الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شاب فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بكرداسة

حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة

أصيب شاب في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بكرداسة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة كرداسة، وبإجراء التحريات تبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، مما أسفر عن إصابة قائد الدراجة، وحدوث تلفيات بالسيارة. 

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه، والاستماع لأقوال قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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