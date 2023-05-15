أزمة سقف الدين الأمريكى.. هل تصل واشنطن إلى مرحلة الإفلاس؟

أثارت أزمة رفع سقف الديون الأمريكية البالغة 31.4 تريليون دولار، المخاوف الاقتصادية العالمية، لا سيما بعد أن نوه التقرير الأخير الصادر عن الكونجرس إلى "خطر كبير" يحيط بالاقتصاد العالمي، حال تعثرت الولايات المتحدة عن السداد خلال أول أسبوعين من شهر يونيو 2023.

وقال مازن سلهب، خبير الأسواق، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إنه يستبعد وصول الولايات المتحدة الأمريكية لمرحلة عدم القدرة على الوفاء بديونها، خاصةً وأن ذلك لن يكون في مصلحة أي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، متوقعًا أن يتم حل هذه الأزمة بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة.

تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية تهدف للضغط على الجمهوريين

وأضاف أن تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية تهدف، في المقام الرئيسي، للضغط على النواب الجمهوريين في الكونجرس، من أجل قبول مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع سقف الدين، مشيراً إلى أن الحزبين لا يحاولان حل هذه المشكلة من جذورها، لكونها تتطلب أموالًا ضخمة وصدامات سياسية لعلاج المشكلة البنيوية في الاقتصاد الأمريكي، التي تنتج مثل هذه الأزمات.

ووصفت جانيت يلن، وزيرة الخزانة الأمريكية، الأزمة المتعلقة برفع سقف الدين الأمريكي بأنها "الأكثر صعوبة" قياسًا بالأزمات السابقة في هذا الصدد، إلا إنها لا تزال تأمل في التوصل إلى حل يُجنب الولايات المتحدة أول تعثر عن سداد الدين في تاريخها.

الحكومة الأمريكية وصلت إلى الحد الأقصى القانوني للاقتراض

وكانت الحكومة الأمريكية وصلت إلى الحد الأقصى القانوني للاقتراض في يناير، ومنذ ذلك الحين، تستخدم وزارة الخزانة تدابير محاسبية خاصة لإتاحة السيولة النقدية، وأبلغت يلين الكونجرس أن هذه الإجراءات قد تنتهي في الأول من يونيو.

وعبر صندوق النقد الدولي، عن قلقه من "التداعيات الخطيرة" على الاقتصاد العالمي لتقصير الولايات المتحدة في السداد.