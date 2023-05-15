الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تأمر بحبس المتهمين بسرقة مخبز بالأميرية

حبس
حبس

قررت نيابة الأميرية، اليوم الإثنين، حبس المتهمين بسرقة مخبر بمنطقة الأميرية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وكشفت التحقيقات الأولية بأنهم ٤ متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا لسرقة مخبز بمنطقة الأميرية.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من "أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة" باكتشافه سرقة "4 موتور عجان، وبعض الأدوات والمعدات" من داخل مخبز كائن بدائرة القســـم، وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهمـا، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأقرا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميليهمـــا "سيئى النية" شخصين "مالكى مخزني خردة" لأحدهما معلومات جنائية"، أمكن ضبطهمـــا، وبحوزتهما كل المسروقات المستولـــى عليهــا وأقرا بعلمهما بأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة باستدعاء المبلــــغ تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

أحد الأشخاص اجراء التحريات ارتكاب الواقعة الأميرية القانون المسروقات

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