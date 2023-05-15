خبير معلومات أمنية: استخدام الذكاء الاصطناعي في تدريب رجال الشرطة وكشف الجرائم

قال المهندس ياسر محمد فريد الخبير الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، في دولة الإمارات، إن الأدوات والتطبيقات اختلفت في هذا العصر والتعليم الأمني ومحاور التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، تحديات العالم الافتراضي الجديد.

- الأمن السيبراني سيتكلف 10 تريليونات دولار في عام 2025

وأضاف الخبير الدولي خلال فعاليات المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات العليا، صباح اليوم الاثنين، تحت عنوان "نحو تعليم أمني متميز" المنعقد أكاديمية الشرطة، كيف يمكن الإستفادة من جودة التعليم الأمني واستشراف المستقبل، وأهمية دور التحول الرقمي نحو تعليم أمني متميز، يشير تقرير بأن الأمن السيبراني سيتكلف 10 تريليونات دولار في عام 2025، والعديد من المؤسسات ستعتمد على التدريب لتحول الرقمي من بينها الذكاء الاصطناعي وهو علم له العديد من التطبيقات ومجالات العمل.

- “ميتافيرس” والعالم الموازي افتراضيا واستخدام العملات الرقمية تحديات أمنية كبيرة

وأشار الخبير الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، لدينا كم كبير من البيانات والمعلومات ومن مصادر مختلفة تحتاج إلى تقنيات وإمكانيات متطورة لتعامل مع هذا الكم من المعلومات، حيث ستكون كل الاجهزة تبقى متصلة بالإنترنت ويسهل التحكم فيها مثل المدن الذكية وهكذا بدأ عصر التحول الرقمي وأصبحنا منذ التسعينات في دخول هذا المجال، وصولا إلى التطوير المستمر ومنها وصولا الي جائحة كورونا وشهدنا التطور التكنولوجى وصولا إلى عام 2023، وميتافيرس العالم الموازي والتعامل بكافة أنحاء العالم واستخدام العملات الرقمية، فهذا تحدي أمني كبير ويحتاج الي الاستعداد له من الناحية الأمنية والتعامل مع جرائم جديدة لم نسمع عنها.

- استخدام بعض التطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم الأمني

واستطرد الخبير أمن المعلومات، لدينا إمكانيات في استخدام بعض التطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم الأمني مثل مجال التدريب والتأهيل رجال الشرطة، كما يمكن الاستفادة من الانظمة الحرارية وتجميع المعلومات والتحكم وجمع معلومات عن هوية أشخاص وأماكن تواجدهم مثل المدن الذكية والمطارات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويجب تدريب رجال الشرطة لسرعة التعامل معها ومواكبة التطور السريع في إطار نحو تعليم أمني متميز والتعرف على التكنولوجيا الحديثة والاستفادة.

وكشف الخبير الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بأن الشرطة الجنائية الدولية الانتربول بدأت في التعامل مع هذا التحول الرقمي وكيفية الاستفادة منه في مجال عملها.