الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين فى انقلاب سيارة على طريق الدواويس بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب شخصان بإصابات مختلفة بين كدمات وسحجات وكسور جراء انقلاب السيارة التى كانا يستقلانها بطريق الدواويس في محافظة الإسماعيلية.  

وتلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق الدواويس في الإسماعيلية، مما أسفر عن إصابة شخصين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق الإسعاف، بسيارتى إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.  

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلا إلى المستشفى وهما يعانيان من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، وتم إسعافهما وإيداعهما بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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