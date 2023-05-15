مساعد وزير الإسكان يتفقد مشروعات وأسواق وروش الخير بالعبور

تفقد المهندس أحمد عمران مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة العبور، برفقة أحمد رشاد رئيس الجهاز والنواب ومعاونين رئيس الجهاز ومديري ومسئولي الإدارات المعنية بالجهاز.

واستهل المهندس أحمد عمران مساعد وزير الإسكان لمرافق المجتمعات العمرانية الجديدة، الزيارة بتفقد مشروع "جنة" للإسكان الفاخر بالحي الثاني بمركز المدينة للتاكد من أعمال الصيانة والنظافة داخل المشروعات.

واستكمل المهندس أحمد عمران، الجولة بتفقد مشروع الاسكان المتوسط دار مصر المرحلة الاولي والثانية، مشدد على ضرورة تطوير أعمال المسطحات الخضراء وصيانة شبكات الري.

كما قام مساعد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، برفقة مسئولي جهاز مدينة العبور بالمرور بمشروع أسواق الخير (سوق اليوم الواحد البديل للباعة الجائلين) بالحي الثاني خلف المرور وهو يعد أحدث المشاريع التي قام جهاز المدينة بإنشائها للحد من ظاهرة العشوائية والباعة الجائلين وتوفير فرص بديلة حضارية مناسبة لهم.

كما تابع مسئولي جهاز العبور بتفقد مشروعات الخدمية التي يتم إنشائها بالمدينة والتي تتمثل في إنشاء مشروع الورش الرئيسية مجمع ورش حرفية متكامل بالقطعه رقم (1) بلوك 12019 بمنطقة الامتداد الشمالي بالمنطقة الصناعية الأولى والذي يقع على مساحة 8727 ألف متر مربع.

واستعرض المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس الجهاز بأن المشروع يتكون من، عدد5عنابر بمساحات مختلفة، تبدأ من 435 متر مربع حتي 786 متر مربع ويشمل المشروع ايضا مبني خدمي، ومحلات لخدمة اصحاب الورش وروادها بارتفاع دورين، بمساحة 187 متر مربع وذلك بخلاف غرف الأمن والحراسة.

أكد المهندس أحمد رشاد أنه يتم المتابعة المستمرة للمشاريع الخدمية الموجودة بالمدينة كما يتم التأكد دائما من عمل الصيانة لها بصفة دورية، مؤكدا أن الجهاز لا يدخر جهدا في خدمة المدينة والمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

