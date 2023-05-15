الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: تقديم 8 آلاف خدمة فى مجال طب نفس الأطفال والمراهقين

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال 8 آلاف زيارة في عيادات الأطفال والمراهقين، البالغ عددها 14 عيادة بمستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تسعى إلى إدراج مراكز التميز لعلاج طيف التوحد ضمن خطتها، حيث من المقرر إنشاء 20 مركزا بمحافظات الجمهورية خلال 5 سنوات، لافتاً إلى تنظيم تدريبات لمقدمي الخدمة على اكتشاف وعلاج طيف التوحد.  

من جانبها، أكدت الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان تسعى لزيادة الخدمات التخصصية في العيادات ومراكز الرعاية النهارية المتخصصة، حيث استقبلت وحدات الأمانة العامة في عام 2022، أكثر من 2000 زيارة من المصابين باضطراب طيف التوحد الذين يتلقون العلاج في مستشفيات ومراكز الرعاية النهارية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وأشارت إلى أن الأمانة العامة للصحة النفسية تستهدف إدراج أيقونة "اطمن على ابنك"، إلى المنصة الوطنية للصحة النفسية،
https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar؛ ليتمكن أولياء الأمور من خلالها من إجراء استبيانات لمتابعة النمو النفسي والاجتماعي للطفل، وكذلك احتمالية إصابته باضطراب طيف التوحد، مما يساعد على الكشف والتدخل المبكر؛ لتحسين الحالة ودمجها في المجتمع.

وقالت الأمين العام للصحة النفسية إن مبادرة الرعاية الصحية الأولية لطيف التوحد تستهدف هذا العام زيادة الوعي لدى مقدمي الخدمة الطبية في وحدات ومراكز الرعاية الأولية، حيث يتم تدريبهم على الاكتشاف المبكر لاضطراب طيف التوحد في محافظات «دمياط والفيوم والقليوبية والمنوفية والقاهرة وكفرالشيخ والدقهلية وبني سويف والوادي الجديد والبحر الأحمر».

وتابعت أن التدريب يشمل تأهيل أولياء الأمور للتعامل مع أطفالهم إذا كانوا عرضة للإصابة، وذلك بالتعاون مع برنامج منظمة الصحة العالمية «مهارات مقدمي الرعاية»، والذي يعمل على تحسين مهارات التواصل لدى الأطفال من خلال الأنشطة المختلفة داخل المنزل، وذلك في مراكز الرعاية النهارية التابعة للأمانة في كل من مستشفيات القاهرة والإسكندرية وأسيوط وبورسعيد.

الصحة طب نفس الأطفال والمراهقين خدمة عيادات الأطفال والمراهقين مستشفيات الادمان

الأكثر قراءة

أبناء الإله حورس.. كشف أثرى جديد فى بنى سويف (صور)

رئيس أكاديمية الشرطة: المؤتمر العلمي الأول هدفه الارتقاء بالمنظومة الأمنية

مدير الدراسات العليا بكلية الشرطة: تدخلنا علميًا لمواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب

حبس متهم بقتل زوج شقيقته فى الهرم نتيجة خلافات عائلية 4 أيام

غدًا.. محاضرة فى مكتبة الإسكندرية بعنوان "المرأة وفصول السنة"

مصرع وإصابة 4 مواطنين فى تصادم ميكروباص وعربة كارو بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي