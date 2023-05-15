حبس عاطل لاتهامه بإنهاء حياة شاب فى عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطل لاتهامه بإنهاء حياة شاب 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكان قسم شرطة عين شمس بـ مديرية أمن القاهرة تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصابًا بجرح نافذ بالجسم.

وبالانتقال تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات مادية تطورت إلى مشاجرة أقدم فيها الأخير على طعن الأول بسلاح، مما أسفر عن وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض علي المتهم، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.