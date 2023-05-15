الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل لاتهامه بإنهاء حياة شاب فى عين شمس

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطل لاتهامه بإنهاء حياة شاب 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 

وكان قسم شرطة عين شمس بـ مديرية أمن القاهرة تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصابًا بجرح نافذ بالجسم. 

وبالانتقال تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات مادية تطورت إلى مشاجرة أقدم فيها الأخير على طعن الأول بسلاح، مما أسفر عن وفاته. 

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض علي المتهم، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأكثر قراءة

أبناء الإله حورس.. كشف أثرى جديد فى بنى سويف (صور)

مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح معرض "نقوش معاصرة" ببيت السنارى

مدير الدراسات العليا بكلية الشرطة: تدخلنا علميًا لمواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب

رئيس أكاديمية الشرطة: المؤتمر العلمي الأول هدفه الارتقاء بالمنظومة الأمنية

العائلة المالكة الأردنية تكشف عن شعار حفل زفاف الأمير حسين

حبس متهم بقتل زوج شقيقته فى الهرم نتيجة خلافات عائلية 4 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي