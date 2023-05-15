فحص 60 سائقًا أعلى الطرق لكشف المخدرات و34 متهمًا من ممارسى البلطجة وهاربين من المراقبة

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا 19 حادثة متنوعة، 34 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و334 تاجر مخدرات بحوزتهم 195 كيلو حشيش - هيروين - استروكس - بانجو و15 ألف قرص.

فيما حررت الإدارة العامة للمرور بالاشتراك مع مديريات الأمن، 22 ألف مخالفة مرورية وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبينت إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.