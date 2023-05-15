الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مشروعات استصلاح الأراضى بشرق العوينات وتوشكى (فيديوجراف)

استصلاح الأراضي
استصلاح الأراضي

عرض برنامج "هذا الصباح"، الذي يعرض على فضائية "إكسترا نيوز"، فيديوجراف عن مشروعات استصلاح الأراضي في شرق العوينات وتوشكى.

وأوضح التقرير أن شرق العوينات سوف تشهد إضافة 30 ألف فدان، لتصل إلى 220 ألف فدان، على أن تتم إضافة من 200 إلى 250 ألف فدان في توشكي، ليصبح إجمالي المساحة المستصلحة 740 ألف فدان.

ومن المقرر أن يكون حجم المساحة المستصلحة في منطقة شرق العوينات 280 ألف فدان عام 2024؛ حيث ستتم زراعة 60 ألف فدان جديدة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد أمس احتفالية موسم حصاد القمح وافتتاح مصنع البطاطس بمنطقة شرق العوينات، وأمام الرئيس السيسي استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الدولة في توفير القمح، مؤكدا أن محصول القمح وخاصة في مصر يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية إن لم يكن أهم مشروع استراتيجي في مصر، لأسباب كثيرة ليس للعائد الاقتصادي، فإنتاج رغيف الخبز جزء من الأمن الغذائي للشعب المصري.

أهم المحاصيل الاستراتيجية استصلاح الأراضي الاستراتيجية التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية

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