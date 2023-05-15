عبر مجلة "وقاية".. "الأوقاف" تحذر من مخاطر الإسراف في المسكنات والمضادات الحيوية

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إصدار العدد السابع من مجلة وقاية بعنوان: "مخاطر الإسراف في استخدام المسكنات والمضادات الحيوية وبدائلها الآمنة" من إعداد : الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابعة للإدارة المركزية للشئون الاستراتيجية بديوان عام وزارة الأوقاف.

يأتي هذا الإصدار السابع في إطار عناية الشريعة الإسلامية بالمحافظة على المقاصد العامة الضرورية للحياة المعبر عنها بالكليات أو المقاصد الكلية ، والتي تُشكِّل كينونة الإنسان المادية والمعنوية ، وهي : الدين ، والوطن ، والنفس ، والعرض ، والمال ، والعقل ، وهذا الحفظ الذي جاءت به الشريعة له مستويان: مستوى الحماية ومستوى الرعاية ، ومستوى الحماية يُعنى به الوقاية وإبعاد الأضرار والمؤذيات ، يقول تعالى : “وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ”.

- الشرع أباح الشرع للمضطر أكل أو شرب ما يحفظ عليه حياته من المحرمات حال الضرورة



وأوضح الإصدار أن الشرع أباح الشرع للمضطر أكل أو شرب ما يحفظ عليه حياته من المحرمات حال الضرورة التي تصل إلى خشية الهلاك ؛ حفاظًا على النفس الإنسانية ، على ألا يتجاوز في ذلك حد هذه الضرورة ، فقال سبحانه : ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

وبين أنه إذا جاز استعمال ما فيه ضرر للضرورة فلا يجوز الإسراف فيه ، فالإسلام ينهى عن الإسراف في كل شيء ، ومن ذلك الإسراف في استخدام المسكنات والمضادات الحيوية ، والإسراف لغة : مأخوذ من مادة (س ر ف) ، وتدلُّ على تَجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان ، واصطلاحًا : هو مجاوزة حدِّ الاعتدال في الأفعال والأقوال ، والأموال، والمرغوبات والمحبوبات .

- الإسراف في استخدام المسكنات والمضادات الحيوية يترتب عليه نتائج خطيرة تهدد حياة الإنسان



ووأوضح الإصدار الجديد من مجلة وقاية إلى أن الإسراف في استخدام المسكنات والمضادات الحيوية يترتب عليه نتائج خطيرة تهدد حياة الإنسان ، فمن المبادئ الأساسية في الإسلام الابتعاد عن كل ما هو ضار بصحة الإنسان ، ويؤدي إلى أضرار نفسية واجتماعية .

وأما مستوى الرعاية فيُعنى به السعي لتحقيق الغاية المرجوة وهي العبادة المطلقة لله تعالى.

وقد اكتشف العلماء العديد من الآفات الجسيمة المترتبة على الإسراف في استخدام المسكنات والمضادات الحيوية ؛ مما يؤثر على القلب والكلى وسائر أعضاء الإنسان ، ومنها الدماغ .

وقد أفاض العلماء في ذكر ما يؤدي إليه الإسراف في استخدام المسكنات والمضادات الحيوية من أخطار على عقل الإنسان وأدائه الفسيولوجي ، و ما له من أعراض جانبية منها : ضعف القدرة على الإنجاب وتشويه الأجنة .

وبناءً على ما سبق فإن الإسراف في استخدام المسكنات والمضادات الحيوية له آثاره السلبية على حياة الإنسان ، كما أنه يتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية وحِكَمِها ؛ وكذلك فإن الاتجار بالمسكنات - بعيدًا عن الأغراض الطبية - بيعًا وشراء وتهريبًا وتسويقًا وربحًا كله حرام كحرمة تناول المخدرات ؛ فكل ما يؤدي إلى الإضرار بصحة الإنسان حرام.