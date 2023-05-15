مجدي بدران عن الحوار الوطني: "100 مليون صحة" أحدثت فارقا كبيرا ولكن نحتاج المزيد

انطلقت أمس، أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، وسيتم التطرق في الأيام المقبلة لقضايا ومحاور عديدة وعلى رأسها المحور الذي يخص الصحة، وتحت مسمى "بودكاست الدستور" التقت بالدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة للوقوف على ما يريد القطاع الطبي من جلسات الحوار الوطني.

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن العالم يمر بتحديات صعبة منذ جائحة كورونا، بالفعل قامت بترك أثر اقتصادي لا محال وعلى كافة المستويات الأخرى من القطاعات لذا نحتاج أن نتكاتف سويًا، وأن نكون لدينا أفكار غير تقليدية ونطرح الحلول التي تواكب العصر والتفكير الحالي.

وأضاف بدران في حديثه لـ "الدستور"، أن الحوار الوطني يعمل على إزالة كافة الحواجز والعمل على الحديث مع كافة الفئات للسماع إليهم والوصول لحلول لكافة مشكلاتهم، وفيما يخص قطاع الصحة نجد أن حملة 100 مليون صحة بالطبع أحدثت طفرة كبيرة، وتم اكتشاف العديد من الأمراض المزمنة بشكل مفاجئ للعديد من الأشخاص لذا التوعية من الأمور المهمة للغاية ولا بد من تكثيفها الفترة المقبلة.

وأوضح أن الشباب في مرحلة الجامعة يحتاجون تأهيلهم بشكل جيد، وإعطاء لهم فرصة لإعادة الثانوية العامة في حالة رغبة الطالب أن يلتحق بكلية الطب، وكذلك التأمين الصحي بالفعل منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يتم العمل عليها لسيادة كافة المحافظات بمصر حققت نجاحا كبيرا.

ويرى مجدي بدران، أن الحوار الوطني يرى به وجوه جديدة وهذا أمر يدل على أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ونحتاج لذلك بالطبع في الفترة المقبلة، وأنا بالطبع احترم للغاية الأفكار الخاصة بالشباب خاصة نحن ككبار في السن يفتقر معظمنا إلى الإبداع ومواكبة أفكار العصر .

ونصح كافة الأشخاص بضرورة البحث عن مساحات خضراء والجلوس بها فترة طويلة، مع التنوع في الغذاء بوجود المزيد من العناصر الغذائية والفيتامينات الهامة للجسم.

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