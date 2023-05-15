الداخلية: ضبط 151 قطعة سلاح و317 قضية مخدرات وتنفيذ 73593 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 151 قطعة سلاح نارى و317 قضية مخدرات وتنفيذ 73593حكما قضائيا متنوعا.

وقالت الداخلية، في بيان، اليوم الإثنين: «في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 151 قطعة سلاح نارى بحوزة 130 متهما».

وأضافت: «في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 73593حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 317 قضايا مخدرات بحوزة 333 متهما، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 34 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 14 متهما».

وتابعت: «في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 220 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 22152 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية»