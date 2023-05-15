حبس مسجل خطر لاتهامه بقتل ابن زوجته بالمنيرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس مسجل خطر 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ابن زوجته بالمنيرة أثناء تأديبه بسبب اعتدائه على شقيقته.



وأمرت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.



اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بقتل ابن زوجته في المنيرة الغربية، وذكر المتهم أنه لم يقصد قتله، حيث اعتدى عليه بالضرب بحجة تأديبه، بعد اعتداء الطفل بالضرب على شقيقته الصغرى، إلا أنه فقد وعيه وفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.



وأضاف المتهم أنه عقب فقد الطفل البالغ من العمر 5 سنوات لوعيه، انتهز فرصة عدم تواجد زوجته بالشقة، وفر هاربا إلى محافظة الإسكندرية محل إقامته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات بوصول (طفل يبلغ من العمر 5 سنوات – مقيم بدائرة القسم) متوفى إثر إصابته بـ"سحجات وكدمات متفرقة بالجسم"، وما قررته والدة المتوفى (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان) أنها كانت خارج مسكنها ولدى عودتها عثرت على نجلها ملقى أرضاً وفاقد الوعى وبه الإصابات المشار إليها، فقامت بنقله إلى المستشفى لإنقاذه إلا أنها اكتشفت وفاته.. واتهمت (زوجها – له معلومات جنائية – مقيم بذات العنوان وله محل إقامه آخر بمحافظة الإسكندرية).. بالتسبب فى وفاته لكونه دائم التعدي عليه بالضرب.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه عقب عودته للمنزل وجد الطفل المتوفى "نجل زوجته" تعدى على شقيقته "نجلة المتهم تبلغ من العمر 3 سنوات" فقام بالتعدي عليه بالضرب وعقب شعور الطفل بحالة إعياء تركه وفر هارباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

