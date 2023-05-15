ضبط عصابة تسرق الدراجات النارية ومتعلقات المواطنين فى القاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، تمكنت من ضبط 4 "ثلاثة منهم لديهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، حال استقلالهم "تروسيكل- دون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم ومحمل عليه دراجة نارية "اسكوتر- بدون مفاتيح أو تراخيص"، وكذلك هاتف محمول "غير معروف المصدر".

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابيًا يختص في نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية ومتعلقات المواطنين بأسلوب "السحب والخطف"، وأقروا بارتكاب واقعتي سرقة بنفس الأسلوب. وتم، بإرشادهم، ضبط "دراجتان مستولي عليهما" لدى عميلهم "سيئ النية" مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ولديه معلومات جنائية.

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على الدراجات النارية والهاتف المحمول، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.