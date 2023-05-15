زراعة 175 ألف شجرة بالميادين والمدارس ومراكز الشباب في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن زراعة 175 ألف شجرة مثمرة بالميادين والشوارع وبالمدارس ومراكز الشباب وبعدد من المستشفيات، وجاري زراعة 50 ألف شجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، من بين 225 ألف شجرة وردت للمحافظة، ضمن مبادرة الرئرئيس الجمهورية، 100 مليون شجرة.

وتابع اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، زراعة الأشجار بالميادين والشوارع وبالمدارس ومراكز الشباب، موجها بريها وتهذيب الأشجار بالحدائق.

كما تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، زراعة الأشجار المثمرة،وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فيما أكد اللواء خالد محمد كشك، أنه وجه بالمتابعة المستمرة من خلال اللجان المشكلة لغرس الأشجار بالأماكن الصالحة لنوعيتها، من حيث التربة والري وتجهيزها مسبقا حفاظا على الأشجار وعدم إهدارها، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، شهدا استلام قافلة تتضمن 225 ألف شجرة مثمرة، لزراعتها بالمحافظة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة "، وفى إطار البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية، كما شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في زراعة الأشجار على طريق رافد الطريق الدولي" كفر الشيخ طنطا" وبعدد من ميادين مدينة كفر الشيخ.