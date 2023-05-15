الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 175 ألف شجرة بالميادين والمدارس ومراكز الشباب في كفر الشيخ

زراعة الأشجار
زراعة الأشجار

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن زراعة 175 ألف شجرة مثمرة بالميادين والشوارع وبالمدارس ومراكز الشباب وبعدد من المستشفيات، وجاري زراعة 50 ألف شجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، من بين 225 ألف شجرة وردت للمحافظة، ضمن مبادرة الرئرئيس الجمهورية، 100 مليون شجرة.

وتابع اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، زراعة الأشجار بالميادين والشوارع وبالمدارس ومراكز الشباب، موجها بريها وتهذيب الأشجار بالحدائق.

كما تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، زراعة الأشجار المثمرة،وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
فيما أكد اللواء خالد محمد كشك، أنه وجه بالمتابعة المستمرة من خلال اللجان المشكلة لغرس الأشجار بالأماكن الصالحة لنوعيتها، من حيث التربة والري وتجهيزها مسبقا حفاظا على الأشجار وعدم إهدارها، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار.
وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، شهدا استلام قافلة تتضمن 225 ألف شجرة مثمرة، لزراعتها بالمحافظة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة "، وفى إطار البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية، كما شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في زراعة الأشجار على طريق رافد الطريق الدولي" كفر الشيخ طنطا" وبعدد من ميادين مدينة كفر الشيخ.

أشجار دسوق كفر الشيخ مطوبس زراعة

الأكثر قراءة

أبناء الإله حورس.. كشف أثرى جديد فى بنى سويف (صور)

مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح معرض "نقوش معاصرة" ببيت السنارى

مدير الدراسات العليا بكلية الشرطة: تدخلنا علميًا لمواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب

رئيس أكاديمية الشرطة: المؤتمر العلمي الأول هدفه الارتقاء بالمنظومة الأمنية

العائلة المالكة الأردنية تكشف عن شعار حفل زفاف الأمير حسين

اليوم.. انعقاد المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي