ليفربول يتفوق على ليستر سيتى فى تاريخ المواجهات قبل قمة الدورى

تنطلق، اليوم الإثنين، مباراة قوية بين ليفربول وليستر سيتي، في بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2022/ 2023.

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره ليستر سيتي، على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تاريخ مواجهات ليفربول وليستر سيتي قبل قمة الدوري الإنجليزي

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات ليفربول وليستر سيتي قبل قمة الدوري الإنجليزي المرتقبة، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 88 في تاريخ مواجهات ليفربول وليستر سيتي في جميع البطولات.

- والتقى الفريقان في 87 مباراة من قبل، حقق خلالها ليفربول الفوز في 43 مباراة، مقابل 27 انتصارًا لفريق ليستر سيتي، بينما تعادلا في 17 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو ليفربول 139 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 102 هدفًا من قِبل لاعبي ليستر سيتي.

- وعلى الصعيد المحلي، فقد التقى الفريقان في 33 مباراة من قبل، حقق خلالها ليفربول الفوز في 18 مباراة، مقابل 9 انتصارات لفريق ليستر سيتي، بينما تعادلا في 6 مواجهات.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو ليفربول 52 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 34 هدفًا من قِبل لاعبي ليستر سيتي.

- وكانت آخر مباراة جمعت بينهما، التي أقيمت في الدور الأول من الموسم الحالي، على ملعب "أنفيلد رود"، والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2- 1.

ترتيب ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة، خلف نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد، أصحاب المركزين الثالث والرابع برصيد 66 نقطة، أي بفارق أربع نقاط فقط.

- بينما يتواجد فريق ليستر سيتي، تحت قيادة المدرب دينيس سميث، حاليًا في المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، خلف إيفرتون صاحب المركز السابع عشر بفارق نقطتين.