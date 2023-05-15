الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 5 قضايا تهريب وتحرير 2060 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

جريدة الدستور

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة حملات أمنية في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

- في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 5 قضايا.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2060) مخالفات مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: ضبط (42) قضية.

- في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (397) حكما قضائيا متنوعا.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات: ضبط (4) قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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