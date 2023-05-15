تجديد حبس قاتل مسنة فى الهرم لسرقة مصوغاتها الذهبية 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس قاتل مسنة الهرم بسلاح أبيض لسرقة مصوغاتها الذهبية 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

فيما أمرت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، حبس المتهم 4 أيام وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكانت قد اصطحبت قوة أمنية بمديرية أمن الجيزة، المتهم بقتل مسنة في الهرم، لتمثيل الجريمة بمسرح الحادث، وشرح المتهم كيفية إنهاء حياة المجني عليها طعنا بسلاح أبيض، وأوضح كيفية تسلله لشقتها، وطعنها بسلاح أبيض، ثم الاستيلاء على مصوغاتها الذهبية والهرب.

واعترف المتهم بتفاصيل ارتكابه الجريمة عقب القبض عليه، وذكر أنه قرر سرقة المجني عليها، لعلمه أنها تقيم بمفردها، فتسلل لشقتها في محاولة لسرقتها، وعقب اكتشافها أمره حاولت مقاومته، مما دفعه للاعتداء عليها بسلاح أبيض، واستولى على مصوغاتها الذهبية.

أرشد المتهم عن المسروقات، وعن سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وعثر على جثة سيدة مصابة بطعنات، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

بإجراء التحريات، تبين أن عاطل جارها وراء ارتكاب الجريمة لسرقة مصوغاتها الذهبية، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.