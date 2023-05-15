عقد المهندس خالد نايف، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة والمشرف على مدينة ملوي الجديدة أحد مدن الجيل الرابع، جلسة لبيع 15 محلا تجاريا بالمزاد العلني بقاعة الدور الأرضي بمقر جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بحضور اللجنة المشكلة لمباشرة أعمال المزاد العلنى.

خالد نايف : 45 مليون جنيه حصيلة بيع 14 محلًا تجاريًا بالمنيا

وأوضح رئيس جهاز المنيا الجديدة، أن جلسة البيع بالمزاد العلني أسفرت عن بيع 14 محلاً تجارياً من إجمالي 15 محلًا بمنطقة أسفل عمارات مشروع تطوير مدينة العمال بمنطقة أبو هلال بحي جنوب مدينة المنيا الجديدة “الأم”،

وتتراوح المساحات ما بين 26 متر مربع إلى 35 متر مربع بأنشطة مختلفة ما بين سوبر ماركت - كافيتريا - مخبز سياحي - كوافير رجالي - مطعم - مجمدات - حدايد وبويات - خدمات محمول - ملابس - قطع غيار سيارات.

وأشار رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إلى أن أسعار المحلات التجارية سجلت أعلى قيمة بيعية ليصل سعر المتر المربع نحو 130.50 ألف جنيه للمتر الواحد، موضحاً أنه بلغ إجمالى بيع 14 محلاً تجاريا نحو 45.169 مليون جنيه.

وأفاد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أنه يتم استكمال سداد نسبة 10% و1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية للمحل ٥٪ وديعة صيانة تُسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

وأفاد رئيس الجهاز، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وضعت قواعد لسداد المستحقات المالية منها يمكن سداده بإحدى الطريقتين التاليتين: استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، أو سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، مضافاً إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة الى 0.5٪ مصاريف تحصيل + 2٪ طبقاً لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة، وذلك قبل الاستلام.