ضبط 4 متهمين سرقوا مخبزا في القاهرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة باكتشافه سرقة 4 موتور عجان، وبعض الأدوات والمعدات من داخل مخبز .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبا الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق.

وأقرا بتصرفهما في المسروقات المُستولى عليها بالبيع لدى عملائها سيئي النية شخصين مالكي مخزني خردة لأحدهما معلومات جنائية أمكن ضبطهما، وبحوزتهما كافة المسروقات المُستولى عليه وأقرا بعلمهما بأن المضبوطات حيازتهما من مُتحصلات واقعة سرقة باستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.