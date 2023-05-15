الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"استشاري تدريب" يقدم روشتة للتعامل مع الطفل المنطوي (فيديو)

الطفل المنطوي
الطفل المنطوي

قدم الدكتور شريف صلاح، استشاري التدريب والتطوير، روشتة للتعامل مع الطف المنطوي اجتماعياً، موضحاً أن الطفل يلجاً لأن يكون منطوي علي نفسه في حالة لا يعلم كيف يعبر عن نفسه أمام الآخرين.


وقال "صلاح" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة ten اليوم الاثنين: "من أهم التمرين اللي لازم نعود الطفل عليها عشان ميبقاش منطوي هو أنه لما يرجع من المدرسة أطلعه على أي حاجة عالية سواء كرسي أو السفرة واخليه يحكيلي أيه اللي حصل في المدرسة.. ودا هيوصله إنه قادر يطرح فكرته في صورة جيدة ومسموعة".

وأكد استشاري التدريب والتطوير، أن هذا التمرين يساعد الأطفال على بناء شخصيتهم وخروجهم من حالة الانطواء والعزلة من المجتمع، للتعبير عن آرائهم بشكل جيد.

وعن طريقة تحفيز الأطفال على الابتكار والإبداع، قال استشاري التدريب، إنه يجب فتح باب التساؤل أمام الطفل والبحث عن الإجابة عن طريق التشاور وليس الإجابة السهلة.

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