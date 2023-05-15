التحقيق فى واقعة مصرع طفل بصاعق داخل كشك كهرباء بالعياط

تحقق نيابة جنوب الجيزة في مصرع طفل في عقده الأول من العمر، إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل كشك كهرباء في العياط وصرحت النيابة بدفن جثمان الطفل.

واستمعت النيابة لأقوال أسرة الطفل، الذي قالوا إنه اختفى أثناء لعبه أمام المنزل ثم عثر عليه داخل كشك كهرباء، وتبين أنه تعرض لصعق كهربائي داخل الكشك.

تلقى قسم شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "محمد" طفل في العقد الأول من عمره جثة هامدة إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل كشك الكهرباء.

وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.