علاء العشماوى: سنصل إلى مصاف الدول المتقدمة فى مجال التعليم الأمنى قريبًا

قال الدكتور علاء العشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إنه يثق في أن يصل الخبراء الأمنيون والكوادر التعليمية إلى أحدث البرامج التدريبية والتعليمية بشأن التعليم الأمني في مصر.

وأضاف، على هامش المؤتمر العلمي الأول نحو تعليم أمني متميز بأكاديمية الشرطة، أنه بفضل جهود أبناء مصر من ضباط الشرطة والأكاديميين سنصل إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال التعليم الأمني.

فيما انعقد المؤتمر العلمي الأول نحو تعليم أمني متميز بأكاديمية الشرطة لأول مرة بحضور عدد كبير من قيادات وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة.

وتضمنت فعاليات المؤتمر عرضًا تسجيليًا عن أكاديمية الشرطة المصرية، وكلمة اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وكلمة الدكتور علاء العشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.